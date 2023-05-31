Экс-глава бюджетного комитета Заксобрания Петербурга назначен представителем ЗакСа в Смольном

Новым представителем Законодательного собрания Санкт-Петербурга в городском правительстве назначен депутат от «Единой России» Михаил Барышников. Ранее он занимал пост главы бюджетно-финансового комитета ЗакСа. За его перевод на новую должность проголосовали 49 депутатов городского парламента, против — 0. Выбирали тайным голосованием, сообщает в среду, 31 мая, корреспондент «Ъ-СПб».

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Напомним, ранее стало известно о грядущих перестановках в Заксобрании Петербурга. Предположительно, место господина Барышникова во главе бюджетно-финансового комитета займет его однопартиец Денис Четырбок.

Надежда Ярмула

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