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На YouTube во второй раз заблокировали канал Ura.ru

Канал информационного агентства Ura.ru на видеохостинге YouTube (владелец Google) заблокирован, сообщило издание. «Видеохостинг практически пошел войной против частного СМИ»,— говорится в сообщении на сайте.

Ura.ru

Ura.ru

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ura.ru

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сейчас при переходе по ссылке на канал появляется страница с ошибкой. «Ъ-Урал» обратился в редакцию с запросом о возможных причинах блокировки, ответ пока не поступил.

Ровно месяц назад Google уже блокировал Ura.ru на своем видеохостинге. По данным агентства, это было связано с освещением референдумов в регионах, присоединенных к России в сентябре 2022 года. Редакция утверждает, что освещала информацию непредвзято и демонстрировала лишь мнение чиновников, а блокировку считает актом цензуры со стороны Google.

Агентство уже создало третий YouTube -канал, на котором пока размещено одно видео «Мама вернулась из зоны СВО, чтобы побывать на выпускном дочери».

Ura.ru — уральское информационное агентство, освещает новости России и регионов. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Создано в 2006 году журналистом Аксаной Пановой. Сейчас его учредитель — «Сибирско-Уральская медиакомпания». Владельцами считаются бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков.

Анна Капустина

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