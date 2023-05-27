YouTube заблокировал канал уральского издания Ura.ru

YouTube-канал уральского СМИ Ura.ru был заблокирован компанией Google без возможности восстановления. В издании заявили, что причиной блокировки стало видео о референдуме, которое проводили в присоединенных к России регионах.

Редактор канала Михаил Титов отметил, что первое предупреждение (страйк) было получено еще 3 мая за видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав России. 12 мая был получен второй страйк из-за ролика об изменениях, которые ждали ЛНР и ДНР после референдумов. Последний третий страйк канал получил за «нарушение правил».

На YouTube-канал издания было подписано 85 тыс. человек.

После начала военной операции России на Украине видеохостинг YouTube заблокировал российские каналы компаний из РФ, в том числе попавших под санкции. В частности, в августе были заблокированы каналы «Ростеха» и КамАЗа. Кроме того, блокировки коснулись каналов СМИ. В настоящий момент на YouTube заблокированы каналы РБК, ТАСС, МИА «Россия сегодня», ВГТРК, «Соловьев Live» и RT, «Комсомольской правды».

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