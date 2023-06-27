Выпускающий дизайнер в команду Коммерсантъ Events

Обязанности:
- создание обложек для мероприятий Коммерсантъ Events;
- верстка ресайзов баннеров под различные форматы;
- создание дизайн-концепций для соц.сетей, а также верстка текущих обложек, слайдов, макетов и иконок для постов;
- создание печатных материалов: макеты в газету, прессволы, бейджи и другие форматы корпоративной сувенирной продукции;
- поддержание существующего фирменного стиля;
- поиск новых визуальных решений.
Требования:
- владение программами Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign), Figma;
- навыки допечатной подготовки макетов;
- портфолио с работами (плюсом будет портфолио на Behance, Dropfile, Pinterest);
- оперативность;
- ответственность, внимательность к деталям;
- готовность выполнить тестовое задание.
Условия:
- частичная удаленная занятость (1-2 раза в неделю приезжать в офис в Москва-Сити);
- график работы 5/2;
- испытательный срок 2 недели;
- возможность роста;
- з/п обсуждается после прохождения собеседования с руководством;
- хороший, отзывчивый и добрый коллектив.
Контакты для связи:
Даниил Гриб, контент-менеджер отдела конференций
почта: grib_d@kommersant.ru