Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выпускающий дизайнер в команду Коммерсантъ Events

Обязанности:

  • создание обложек для мероприятий Коммерсантъ Events;
  • верстка ресайзов баннеров под различные форматы;
  • создание дизайн-концепций для соц.сетей, а также верстка текущих обложек, слайдов, макетов и иконок для постов;
  • создание печатных материалов: макеты в газету, прессволы, бейджи и другие форматы корпоративной сувенирной продукции;
  • поддержание существующего фирменного стиля;
  • поиск новых визуальных решений.

Требования:

  • владение программами Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign), Figma;
  • навыки допечатной подготовки макетов;
  • портфолио с работами (плюсом будет портфолио на Behance, Dropfile, Pinterest);
  • оперативность;
  • ответственность, внимательность к деталям;
  • готовность выполнить тестовое задание.

Условия:

  • частичная удаленная занятость (1-2 раза в неделю приезжать в офис в Москва-Сити);
  • график работы 5/2;
  • испытательный срок 2 недели;
  • возможность роста;
  • з/п обсуждается после прохождения собеседования с руководством;
  • хороший, отзывчивый и добрый коллектив.

Контакты для связи:

Даниил Гриб, контент-менеджер отдела конференций

почта: grib_d@kommersant.ru

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...