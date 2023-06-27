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Бывший замминистра спорта Свердловской области Александр Маслов возглавил Верхнюю Салду

Депутаты думы Верхней Салды (Свердловская область) единогласно избрали главой города бывшего заместителя министра спорта региона Александра Маслова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Вторым кандидатом на пост мэра была начальник отдела экономического анализа и прогнозирования развития территорий администрации Горнозаводского управленческого округа Наталья Бутакова.

Александр Маслов с 2012-го по 2017 год занимал пост спикера думы Нижнего Тагила. В феврале 2018 года был назначен заместителем министра спорта Свердловской области. В прошлом работал в должности директора горнолыжного комплекса «Гора Белая», а после прихода в министерство спорта продолжил курировать работу горнолыжного комплекса. В феврале 2023 года он ушел с поста замминистра спорта и стал заместителем главы Верхней Салды по социальной сфере.

До февраля 2023 года Верхнюю Салду возглавлял Игорь Сальников. Он принял предложение перейти на работу в администрацию Перми — на должность главы Мотовилихинского района. После этого Александр Маслов стал временно исполняющим обязанности главы Верхней Салды назначен. Его кандидатуру согласовали с губернатором Евгением Куйвашевым и руководством градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма».

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