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Коммерсантъ FM
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Суд Сингапура назначил тюремные сроки по делу Wirecard

Суд Сингапура приговорил директора Jacobson Fareast Marketing Services Генри Йео к 12 месяцам тюремного заключения за сговор с целью незаконного присвоения денежных средств Wirecard Asia, сообщает Bloomberg. В результате действий обвиняемого Wirecard Asia понесла общий ущерб на сумму $91 тыс., заявил в суде представитель обвинения.

Это не первый приговор, вынесенный сингапурским судом по уголовным делам, которые связаны с крахом германской финтех-компании Wirecard в 2020 году. Неделю назад, 20 июня, суд приговорил к 21 и 10 месяцам тюрьмы двух бывших сотрудников Wirecard Asia.

Кроме того, 21 июня Валютное управление Сингапура объявило о наложении штрафов на четыре компании — DBS Group Holdings, Oversea-Chinese Banking Corp., а также местные подразделения Citigroup и Swiss Life Holding. Все они признаны виновными в недостаточном контроле за отмыванием денег и спонсировании терроризма при работе с третьими лицами, связанными с Wirecard. В общей сложности компании оштрафованы финансовым регулятором Сингапура на $2,8 млн.

Wirecard оказалась в центре скандала в июне 2020 года, когда EY обнаружила нехватку на счетах компании €1,9 млрд. После начала расследования стало известно, что Wirecard регулярно завышала свои продажи, скрывала убытки и допускала другие серьезные нарушения. Вскоре после начала скандала компания обанкротилась, а ее генеральный директор Маркус Браун был арестован. В декабре прошлого года в Германии начался судебный процесс над ним.

Кирилл Сарханянц

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