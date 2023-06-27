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Предполагаемого виновника ДТП с пятью погибшими арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца 61-летнего водителя фуры DAF — предполагаемого виновника ДТП на Стригинском мосту. Авария случилась днем 22 июня, в результате погибли трое взрослых и два младенца.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ранее МВД установило, что водитель DAF столкнулся с легковым автомобилем Geely Atlas. Легковушку зажало между двумя большегрузами. Фура, ехавшая перед Geely, столкнулась с еще одной фурой.

Уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Анастасия Еремина

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