Предполагаемого виновника ДТП с пятью погибшими арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца 61-летнего водителя фуры DAF — предполагаемого виновника ДТП на Стригинском мосту. Авария случилась днем 22 июня, в результате погибли трое взрослых и два младенца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ранее МВД установило, что водитель DAF столкнулся с легковым автомобилем Geely Atlas. Легковушку зажало между двумя большегрузами. Фура, ехавшая перед Geely, столкнулась с еще одной фурой.

Уголовное дело расследуется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Анастасия Еремина