Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбурге на мэрию подали в суд из-за разрушенных дорог

Прокуратура обнаружила многочисленные разрушения покрытия автодорог общего пользования Оренбурга и тротуаров в микрорайоне «Овчинный городок», поселке Пристанционный, а также по ул. Луганской, Курача, Мусы Джалиля, Тихой и Физкультурной. Нарушения выявили во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с этим в адрес главы города было внесено представление. Однако чиновники не устранили все повреждения. Поэтому контрольный орган подал в суд иск к администрации с требованием привести дороги в надлежащее состояние.

Одновременно с этим прокуратура Оренбурга возбудила в отношении должностного лица мэрии административное дело по ст. 12.34 КоАП. В итоге суд признал должностное лицо виновным и штрафовал его на 20 тыс. руб.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...