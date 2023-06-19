В Оренбурге на мэрию подали в суд из-за разрушенных дорог

Прокуратура обнаружила многочисленные разрушения покрытия автодорог общего пользования Оренбурга и тротуаров в микрорайоне «Овчинный городок», поселке Пристанционный, а также по ул. Луганской, Курача, Мусы Джалиля, Тихой и Физкультурной. Нарушения выявили во время проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.

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В связи с этим в адрес главы города было внесено представление. Однако чиновники не устранили все повреждения. Поэтому контрольный орган подал в суд иск к администрации с требованием привести дороги в надлежащее состояние.

Одновременно с этим прокуратура Оренбурга возбудила в отношении должностного лица мэрии административное дело по ст. 12.34 КоАП. В итоге суд признал должностное лицо виновным и штрафовал его на 20 тыс. руб.

Георгий Портнов