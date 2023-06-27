Руководство Кызыла хочет увеличить число полицейских в городе

Власти Кызыла обратятся к руководству МВД России с предложением увеличить число полицейских в городе. Решение было принято на совещании, посвященном состоянию дел с правопорядком в столице Республике Тыва, которое провела глава города Ирина Казанцева.

«В социальных сетях люди возмущаются отсутствию патрульно-постовой службы на улицах города. Жалобы не прекращаются в адрес УВД, куда порой невозможно дозвониться, чтобы сообщить о тех или иных правонарушениях»,– говорится о причинах такого обращения в сообщении сайта органов местного самоуправления Кызыла по итогам обсуждения.

По данным полиции, приведенным на совещании, в городе ежедневно дежурят 89 сотрудников патрульно-постовой службы. За первые пять месяцев 2023 года уровень преступности снизился на 23,8% при одновременном увеличении числа умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 20 июня на центральной пл. Арата в Кызыле была убита 23-летняя местная жительница. Следственное управление СКР по Республике Тыва возбудило уголовное дело по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). По обвинению в совершении преступления был заключен под стражу 36-летний житель города Ак-Довурака.

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Валерий Лавский