Новая BMW M5 получит версию Touring

Компания BMW анонсировала «заряженную» версию 5 Series нового поколения — модель M5 выйдет на рынок как в версии седан, так и как универсал Touring.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран BMW M5 Touring

Фото: BMW BMW M5 Touring

Фото: BMW

Для BMW M5 это будет третий в истории «заряженный» универсал после представленного в 1992 году автомобиля поколения E34 и вышедшего в 2007 году универсала в кузове E61.

Новая модель получит гибридную силовую установку и полный привод. Никакой другой информации о новинке нет. Заявлено, что ездовые испытания новой BMW M5 начнутся летом 2023 года на второстепенных дорогах и автомагистралях вокруг Мюнхена и близ штаб-квартиры BMW M в Гархинге. Также программа тестов будет включать в себя испытания на «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг»).

Премьера новой BMW M5 и BMW M5 Touring состоится в 2024 году. Напомним, седан поколения G60 был показан весной 2023 года.

Максим Вершинин

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