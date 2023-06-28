Директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов — о главных факторах возникновения хронических заболеваний.

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— Александр Владимирович, тема сессии, которую вы модерировали на ПМЭФ,— здоровьесбережение нации. Расскажите, пожалуйста, какова в настоящее время структура заболеваемости и смертности в России и мире? Какие заболевания превалируют?

— Уже много десятилетий в структуре смертности как в России, так и во всем мире превалируют хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ), к которым относятся болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические и респираторные заболевания, а также сахарный диабет. На них суммарно приходится до 71% всех случаев смерти в мире. Для примера: каждые 2 секунды один человек в возрасте от 30 до 70 лет умирает от ХНИЗ, что составляет приблизительно 15 млн смертей в мире.

— Если рассматривать именно ХНИЗ, то какое заболевание вносит наибольший вклад в смертность населения?

— В структуре смертности от ХНИЗ лидирующую позицию занимают сердечно-сосудистые заболевания: на них приходится 43,6% всех смертей от ХНИЗ. На втором месте — онкологические заболевания (21,9%), на третьем — заболевания органов дыхания (9,5%).

— Получается, хронические неинфекционные заболевания являются самой настоящей эпидемией? Расскажите, пожалуйста, каковы основные факторы риска развития ХНИЗ?

— Все неинфекционные заболевания развиваются благодаря одинаковому набору факторов риска. В их число входит, например, неправильное питание, недостаток физической активности, вредные привычки. Предупреждение и лечение различных заболеваний — это еще не все решение проблемы. Основой профилактики и контроля неинфекционных заболеваний является здоровый образ жизни (ЗОЖ). Формирование естественной мотивации населения к здоровым привычкам и к ЗОЖ в целом является главным двигателем для достижения целей здоровьесбережения нации.

— Могли бы сформулировать какие-то рекомендации для тех, кто хотел бы снизить для себя риск развития ХНИЗ?

— Обычно я рекомендую своим пациентам следовать нескольким простым, но эффективным рекомендациям. Например, выполнять различные упражнения в соответствии со своими физическими возможностями, чтобы избежать перегрузок. Также для сердечно-сосудистого здоровья необходимо грамотно оптимизировать время сна и отдыха и адекватно восполнять потребности своего организма через здоровое, сбалансированное питание. Наконец, необходимо отказаться от курения и алкоголя — и если при этом вы испытываете какие-либо затруднения, необходимо обратиться за помощью к врачу.

— Приведенная вами ранее статистика показывает, что сегодня в России сложилась парадоксальная ситуация в сфере здравоохранения: даже с учетом самых современных методов лечения показатели заболеваемости и смертности от ХНИЗ до сих пор остаются на высоком уровне. Как это можно исправить?

— В этих условиях приоритетом государства должно стать укрепление здоровья нации за счет борьбы с вредными привычками. Одна из самых распространенных вредных привычек — это табакокурение. В десятках стран все бОльшую популярность набирает концепция модификации рисков, основанная на снижении вредного воздействия на организм с целью повышения качества жизни и постепенного отказа от вредных привычек. Это современный подход к лечению табачной зависимости пациентов, который уже успешно применяется в современной практике врача в ряде стран и поэтому может применяться в том числе в России. Данный подход может стать тем самым драйвером, который поможет изменить текущую ситуацию по распространению табакокурения в реалиях России.

— Какие конкретные меры может предпринять государство в рамках концепции модификации рисков, чтобы сдвинуть этот показатель в более позитивную сторону?

— В рамках борьбы с табакокурением государство и медицинское сообщество должны рассматривать все имеющиеся альтернативы, так как от этого зависят жизнь и здоровье миллионов граждан. Например, с точки зрения этой концепции в качестве альтернативы для пациентов, которые не отказываются от курения сигарет, можно рекомендовать переход на электронные системы нагревания табака (ЭСНТ). Согласно результатам исследований, содержание вредных и потенциально вредных веществ в аэрозоле ЭСНТ в среднем на 90–95% ниже, чем в дыме традиционных сигарет. Современные научные данные показывают, что бездымные табачные изделия представляют собой многократно меньшие риски по сравнению с традиционными сигаретами. Этот факт необходимо принять во внимание на законодательном уровне и начать дифференцировать никотинсодержащую продукцию в соответствии с ее реальным уровнем риска.