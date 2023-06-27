В футбольном клубе «Новосибирск» второй раз за месяц сменился главный тренер

Главным тренером футбольного клуба «Новосибирск» назначен 46-летний Алексей Медведев. Он занял этот пост менее, чем через месяц, после назначения предыдущего тренера - Михаила Сальникова. Последний был назначен на эту должность 4 июня.

О новом тренере известно, что он в 2009 году, будучи капитаном «Сибири», с 18-ю голами стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона и помог команде выйти в Премьер-лигу. «В 2010 году Медведев стал автором первых в истории новосибирского футбола мячей, забитых в высшем дивизионе Чемпионата России и в Еврокубках», - говорится в сообщении ФК.

В качестве главного тренера Алексей Медведев работал в клубах Второй лиги: «Зоркий» (Красногорск), «Коломна», «Красный» (Смоленская область), «Сатурн» (Московская область).

Сегодня Алексей Медведев проводит первое занятие в рамках предсезонного учебно-тренировочного сбора на базе «Олимпийская».

Ранее – 7 июня минспорта Новосибирской области представило футбольному клубу «Новосибирск» нового руководителя – Алексея Толоконского, сына экс-губернатора региона Виктора Толоконского. Тогда господин Толоконский комментировал, что тренерский штаб футбольного клуба несмотря на последние назначения не сформирован. «С новым тренером еще не успел познакомиться, есть вопросы по кандидатуре тренера. Стоит амбициозная задача - выход в ФНЛ (футбольную национальную лигу) с первого сезона. От тренера зависит многое, и подбор игроков, и создание микроклимата в команде. Первое, что планирую – формирование штаба и позиций, влияющих на результат», - говорил Алексей Толоконский.

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Лолита Белова