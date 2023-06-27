В районе смертельного ДТП на самарской трассе запустили реверсивное движение

В районе ДТП на трассе в Самарской области, где погибли шесть человек, запустили реверсивное движение. Инцидент произошел на трассе А-300.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России по Самарской области Фото: МВД России по Самарской области

«Ограничение движения на вышеуказанном участке автомобильной дороги в связи с дорожно-транспортным происшествием было с 1:10 (0:10 мск), в 6:45 (5:45 мск) организовано реверсивное движение»,— говорится пресс-релизе регионального МВД (цитата по «РИА Новости»).

В аварию попали минивэн Honda Stepwgn и легковой автомобиль Hyundai Elantra. Восемь пострадавших были госпитализированы. В экстренных службах уточнили, что погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, являются гражданами Узбекистана и Киргизии. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Лаура Кеффер