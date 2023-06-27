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Коммерсантъ FM
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В Самарской области в ДТП погибли пять человек, семеро пострадали

В Большеглушицком районе Самарской области столкнулись два автомобиля. Пять человек погибли, семь пострадали, сообщило региональное управление МВД.

ДТП произошло в 1:30 27 июня по местному времени (00:30 по московскому) на трассе А-300. Пострадавшие были госпитализированы, передает «РИА Новости» сообщение ГУ МВД по Самарской области. Обстоятельства и возможные причины аварии не уточняются.

Ведомство отмечает, что сотрудники Госавтоинспекции оперативно выехали на место ДТП. Место аварии огорожено. Полиция обеспечивает проезд транспорта.

Леонид Уварчев

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