Экс-директор художественной школы из Самарской области признана виновной в мошенничестве

Отрадненский городской суд вынес приговор бывшему директору местной художественной школы. Она признана виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 390 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил»,— говорится в сообщении.

Ранее следствие установило, что подсудимая похитила бюджетные средства в размере 340 тыс. руб. «под предлогом выплаты заработной платы работникам учреждения». Также она совершила подлог документов о работе подчиненных работников.

Правоохранители смогли доказать виновность экс-директора учреждения на основе, в том числе, записей в классных журналах и табелях учета рабочего времени. Суд счел их достаточными. Подсудимая призналась в содеянном и полностью возместила нанесенный ущерб.

Георгий Портнов