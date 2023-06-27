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Коммерсантъ FM
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В Красноярском крае задержали четырех человек, обналичивших более 526 млн рублей

В Красноярске задержана организованная группа из четырех человек, которые вывели из легального безналичного оборота свыше 526 млн руб., сообщила пресс-служба УФСБ. Возбуждены дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица). Имена и другие подробности о фигурантах не приводятся.

По данным ФСБ, задержанных подозревают в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица. По версии следствия, четверо мужчин создали более 60 фирм-однодневок для обналичивания денежных средств. «Используя поддельные платежные поручения с расчетных счетов указанных компаний, подозреваемые вывели из легального безналичного оборота свыше 526 млн руб.»,— заявили в спецслужбе (цитата по ТАСС).

Лаура Кеффер

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