В Самарской области легковое авто столкнулось с грузовиком, двое погибли

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла в Самарской области в понедельник днем. ДТП случилось в Сергиевском районе на 1086 км трассы «М5 "Урал"». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

По предварительной информации, в 15:26 (MSK+1) произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai и большегруза. В результате аварии погибли водитель легковой машины 1970 года рождения и пассажир, девочка 2009 года рождения. Медицинская помощь оказывается женщине 1977 и двум детям 2014 и 2009 годов рождения.

Полиция оцепила место происшествия. Устанавливаются свидетели и очевидцы аварии.

Ранее в Самарской области один человек погиб и двое пострадали в ДТП с тремя авто. Авария произошла в конце минувшей недели.

Георгий Портнов