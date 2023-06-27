Бассейн «Газпрома» в Ярославле готов к работе

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Дзержинском районе Ярославля получил положительное заключение экспертизы. Информация размещена в реестре экспертиз объектов капитального строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФОК на Панина

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля ФОК на Панина

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Объект на улице Панина строится с 2018 года, средства на его возведение выделил «Газпром». Как сообщал «Ъ-Ярославль», сроки сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком неоднократно переносились. В последний раз предполагалось, что ФОК откроется к началу лета 2023 года.

Положительное заключение экспертизы объект капитального строительства получил 24 июня, причем в роли экспертной организации выступило негосударственное ООО «Научно-производственный центр «Аудит безопасности» . Получение положительного заключения экспертизы означает, что бассейн готов к вводу в эксплуатацию. Вопрос, когда в ФОК «Газпрома» попадут первые спортсмены, пока остается открытым.

27 июня областная дума рассмотрит выделение на содержание физкультурно-оздоровительного комплекса на Панина 33,2 млн руб. На заседании бюджетного комитета 26 июня директор регионального департамента финансов Алексей Долгов заявил, что ФОК «Газпрома» «подлежит вводу в эксплуатацию».

Андрей Иванов