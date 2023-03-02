Мэр Ярославля озвучил срок сдачи бассейна «Газпрома»

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что новый бассейн на улице Панина в Дзержинском районе заработает к лету 2023 года. Об этом градоначальник сообщил рабочим завода «Технофлекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Панина делается на средства ПАО «Газпром», в рамках программы «Газпром —детям». Сроки сдачи объекта, который строят с 2018 года, неоднократно переносились. Теперь комплекс практически готов.

«Готовность объекта 99 процентов. Коллеги подтверждают, что к концу марта заканчивают всю пуско-наладку. К концу марта объект будет готов к передаче. В целом, я думаю, откроется к лету. Я там был, шикарно. Есть взрослый бассейн, детский "лягушатник", где можно учиться плавать»,— рассказал Артем Молчанов.

Мэр Ярославля добавил, что пока не решено, будет ли объект в областной или городской собственности. Но на работу бассейна это никак не повлияет.

Андрей Иванов