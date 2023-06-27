Иск депутата к мэру Новосибирска с требованием обсудить выборы может завершиться мировым соглашением

Центральный районный суд Новосибирска объявил перерыв в рассмотрении административного дела по иску независимого депутата горсовета Антона Картавина к мэру Анатолию Локотю и его заместителю Валерию Шварцкоппу. Первое заседание состоялось 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ответчики по делу взяли время на рассмотрение проекта мирового соглашения, который представил господин Картавин. В документе главе Новосибирска предложено «провести личный прием истца для обсуждения вопроса отмены прямых выборов мэра Новосибирска и готовящегося референдума по возврату прямых выборов глав муниципальных образований Новосибирской области».

Как писал «Ъ-Сибирь», в исковом заявлении Антон Картавин сообщил, что 31 марта 2023 года направил главе города обращение с предложением встретиться для обсуждения отмены прямых выборов мэра и готовящегося областного референдума по возврату указанных выборов. В полученном им 20 апреля ответе за подписью господина Шварцкоппа говорилось, что ответ на поставленный в обращении вопрос содержится в одном из выступлений эксперта на публичных слушаниях о внесении изменений в устав города об отмене прямых выборов. В иске депутат попросил признать незаконными ответ вице-мэра и «бездействие мэра города, выразившееся в уклонении от проведения личного приема депутата».

«У меня не было цели как-то поразить в правах мэра»,– пояснил в суде Антон Картавин свое предложение о заключении мирового соглашения.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский