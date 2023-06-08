Депутат подал в суд на мэра Новосибирска из-за несостоявшейся встречи для обсуждения выборов

Суд Центрального района Новосибирска рассмотрит административное дело по иску независимого депутата горсовета Антона Картавина к мэру Анатолию Локотю. Карточка дела размещена на сайте суда.

В исковом заявлении господин Картавин сообщил, что 31 марта 2023 года направил главе города обращение с предложением встретиться для обсуждения отмены прямых выборов мэра и готовящегося областного референдума по возврату указанных выборов. В полученном им 20 апреля ответе за подписью вице-мэра Валерия Шварцкоппа говорилось, что ответ на поставленный в обращении вопрос содержится в одном из выступлений эксперта на публичных слушаниях о внесении изменений в устав города об отмене прямых выборов.

В иске депутат просит признать незаконными ответ вице-мэра и «бездействие мэра города, выразившееся в уклонении от проведения личного приема депутата».

Как сообщил «Ъ-Сибирь», 26 апреля 2023 года горсовет Новосибирска внес в соответствии с областным законом поправки в устав города Новосибирска, которые отменили прямые выборы мэра. 5 июня региональная избирательная комиссия приняла документы инициативной группы по организации референдума о восстановлении в Новосибирской области прямых выборов глав муниципалитетов.

Заседание суда назначено на 27 июня.

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Валерий Лавский