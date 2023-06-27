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Белгородским школьникам продлили отдых в Ярославской области

Школьникам, из-за обстрелов эвакуированным из Белгородской области, продлили отдых в детских лагерях Ярославской области. Об этом в своем телеграм-канале написал ярославский губернатор Михаил Евраев.

Дети из Белгородской области

Дети из Белгородской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Дети из Белгородской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

299 детей из Грайворонского района Белгородской области прибыли в Ярославль 4 июня. Их разместили в детских оздоровительных лагерях региона. Как сообщил господин Евраев, белгородские школьники останутся в Ярославской области до конца лета.

«Дополнительно организуем и нашим школьникам, и белгородцам экскурсионные поездки по области. Ребята побывали в ярославском планетарии и музее истории города, посетили Карабиху, Ростовский кремль, аэродром "Левцово", ездили по детской железной дороге и ходили в кино. В планах новые поездки и активности. У нас еще так много интересных мест, что и до конца лета не объехать»,— считает Михаил Евраев.

Андрей Иванов

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