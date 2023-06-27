Белгородским школьникам продлили отдых в Ярославской области

Школьникам, из-за обстрелов эвакуированным из Белгородской области, продлили отдых в детских лагерях Ярославской области. Об этом в своем телеграм-канале написал ярославский губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дети из Белгородской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Дети из Белгородской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

299 детей из Грайворонского района Белгородской области прибыли в Ярославль 4 июня. Их разместили в детских оздоровительных лагерях региона. Как сообщил господин Евраев, белгородские школьники останутся в Ярославской области до конца лета.

«Дополнительно организуем и нашим школьникам, и белгородцам экскурсионные поездки по области. Ребята побывали в ярославском планетарии и музее истории города, посетили Карабиху, Ростовский кремль, аэродром "Левцово", ездили по детской железной дороге и ходили в кино. В планах новые поездки и активности. У нас еще так много интересных мест, что и до конца лета не объехать»,— считает Михаил Евраев.

Андрей Иванов