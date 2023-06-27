Полиция задержала подозреваемого в погроме на Градском кладбище в Челябинске

В Челябинске сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, испортившего почти 40 памятников на Градском кладбище, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

21-летнего подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Молодой человек объяснил свои действия тем, что на могильных плитах были фотографии умерших. Это ему не понравилось, поэтому он решил разрушить памятники.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ночь с 22 на 23 июня неизвестный повалил на землю 39 надгробных памятников, восемь из которых разбились. Отдел полиции «Курчатовский» возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений).

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