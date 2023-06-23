В Челябинске полиция ищет причастных к погрому на Градском кладбище

На Градском кладбище в Челябинске неизвестные разгромили почти 40 могил. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения или осквернение мест захоронения и надмогильных сооружений (ч. 1 ст. 244 УК РФ), сообщает прокуратура Челябинской области.

О погроме на кладбище в отдел полиции Курчатовского района сообщили смотритель 22 июня. Установлено, что неизвестные лица повалили на землю 39 надгробных памятников. Восемь из них были разбиты.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления, возможных свидетелей и очевидцев. «Раскрытие столь циничного преступления взято на особый контроль руководством регионального главка полиции, создана специализированная следственно-оперативная группа, к работе подключены наиболее опытные сотрудники оперативных служб, проводятся все необходимые мероприятия»,– сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. Расследование дела контролирует прокуратура Курчатовского района.

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