Уральский девелопер TEN выкупил строительный бизнес в Ростове-на Дону

Екатеринбургская компания «TEN девелопмент» купила региональное подразделение девелопера Sminex-Интеко в Ростове-на Дону. Об этом заявил директор уральской компании Юрий Романович в интервью «РБК». Детали сделки, в том числе стоимость выкупленного бизнеса, не раскрываются. Однако ранее директор по продажам Sminex-Интеко Иван Обухов оценил ее стоимость в 3 млрд руб.

Потенциал продаж земельного банка ростовского подразделения составляет 270 тыс. кв. м. Также в результате сделки «TEN девелопмент» получил компании-застройщики с департаментом продаж, проектный институт, завод крупнопанельного домостроения и собственную управляющую компанию.

Среди застройщиков Ростовской области подразделение Sminex-Интеко занимало пятое место по объемам текущего строительства. «По продукту, который в основном строится в Ростове, и по способам его реализации это, наверное, уровень Екатеринбурга лет 10–15 назад. Средний ценник — в районе 100–110 за кв. м, у нас мы таких цен давно уже не наблюдаем»,—подчеркнул Юрий Романович. При этом он отметил, что спрос на недвижимость в регионе есть.

Напомним, ранее «TEN девелопмент» выкупила конструктивистское здание в центре Екатеринбурга на ул. Воеводина, 6 / ул. Малышева, д. 31-д. Речь идет о нежилом здании, общей площадью 6,1 тыс. кв. м ДОСААФ.

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