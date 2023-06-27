ФСБ в Красноярске задержала четырех «черных банкиров», обналичивших 500 млн рублей

В Красноярском крае сотрудникам УФСБ пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в нелегальном обороте денежных средств и незаконном создании юрлица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, четверо мужчин, вступив в преступный сговор и действуя в составе организованной группы, создали более 60 фирм-однодневок для обналичивания денежных средств. Используя поддельные платежные поручения с расчетных счетов указанных компаний, подозреваемые вывели из легального безналичного оборота свыше 526 млн руб.

В отношении членов группы возбуждены уголовные дела по факту неправомерного оборота средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконного образования юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

В январе этого года следственными органами СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия было возбуждено уголовное дело в отношении семи местных жителей по факту незаконного вывода в наличный оборот более 1 млрд руб. По версии следствия, в 2021 году подозреваемые через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом приобретали и учреждали фиктивные фирмы. Через них они обналичивали денежные средства предпринимателям за вознаграждение в размере 10-13% от суммы.

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Лолита Белова