В Красноярске расследуют дело о незаконном обналичивании более 1 млрд рублей

Следственными органами СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей города. Они подозреваются незаконном выводе в наличный оборот более 1 млрд руб.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемые через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом приобретали и учреждали фиктивные фирмы. Через них они обналичивали денежные средства предпринимателям за вознаграждение в размере 10-13% от суммы.

В ходе обыска в офисе, арендуемом подозреваемыми, правоохранителями обнаружены и изъяты печати и документы фиктивных компаний, а также средства платежей.

Двое подозреваемых задержаны, одному суд назначил домашний арест, остальные фигуранты - под подпиской о невыезде. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверятся.

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Лолита Белова