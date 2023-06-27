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обновлено 07:13

NordStar оштрафована на 20 тысяч рублей за отмену рейса

По инициативе Красноярской транспортной прокуратуры авиакомпания NordStar привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров. Установлено, что перевозчик в декабре 2022 года отменил рейс № Y7 1042, следовавший по маршруту Махачкала – Москва, в связи с увеличением полетного времени. «Это основание не предусмотрено действующим законодательством», - уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сумма штрафа составила 20 тыс. руб.

В марте этого года Омская транспортная прокуратура привлекла к ответственности авиакомпанию Azur Air за задержку рейса по маршруту Омск – Утапао (Таиланд) продолжительностью более 16 часов. Размер штрафа также составил 20 тыс. руб.

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Лолита Белова

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