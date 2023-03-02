Авиакомпанию Azur Air оштрафовали из-за задержки рейса на 16 часов

Омская транспортная прокуратура привлекла к ответственности авиакомпанию Azur Air за задержку рейса по маршруту Омск – Утапао (Таиланд) продолжительностью более 16 часов. Размер штрафа составил 20 тыс. руб.

«Авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований)», - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители отмечают, что пассажиры задержанного рейса не были обеспечены горячим питанием и гостиницей.

23 февраля авиакомпания Azur Air задержала вылет рейса из Новосибирска в Паттайю на 20 часов. Западно-Сибирская транспортная прокуратура по данному факту организовала проверку.

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Лолита Белова