ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети»

Крупнейший электросетевой холдинг России, присутствует в большинстве регионов, является естественной монополией. Создан 4 апреля 2013 года по указу президента РФ. Указ предполагал переименование ОАО «Холдинг МРСК» (объединяло межрегиональные распределительные сетевые компании, выделенные при реформе РАО ЕЭС) в ОАО «Россети» и внесение в холдинг госдоли (79,55%) в ОАО «Федеральная сетевая компания» (ФСК, владеет магистральными сетями). До этого, наоборот, ФСК управляла холдингом МРСК.

В начале 2023 года произошла реорганизация электросетевого холдинга: к бывшей ФСК присоединили ПАО «Россети», ранее являвшееся для нее головной компанией, а также АО ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети». Новая объединенная компания получила название «Федеральная сетевая компания — Россети», сокращенно «Россети». После реорганизации участие РФ в капитале компании составляет не менее 75% плюс 1 акция.

«Россети» управляют 2,45 млн км электросетей и 826 ГВА трансформаторной мощности. Компания перестала публиковать отчетность по МСФО, а отчетность объединенной компании еще не формировалась. ФСК за 2022 год получила 54,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. Скорректированная EBITDA ФСК выросла на 6% год к году, достигнув 130,3 млрд руб. Выручка увеличилась на 2,9%, до 253,5 млрд руб.

У государства 75% плюс 1 акция объединенной компании, остальное — у миноритариев, free float — 18%. Акции обращаются на Московской бирже, текущая капитализация — 201,6 млрд руб. Председатель совета директоров — вице-премьер РФ Александр Новак. Гендиректор, председатель правления — Андрей Рюмин.