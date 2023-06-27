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Рюмин Андрей Валерьевич

Личное дело

Родился в 1980 году в Москве. В 2002 году с отличием окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова, в 2004 году получил степень кандидата экономических наук в Институте проблем рынка РАН.

С 2002 по 2011 год занимал руководящие должности в российских инвестиционных и промышленных компаниях. В 2011 году начал работать в принадлежащей правительству Москвы Объединенной энергетической компании на позиции первого заместителя гендиректора, затем в 2013 году возглавил компанию.

В 2014–2016 годах занимался бизнесом, в 2016–2017 годах стал независимым директором, членом совета директоров «Мосэнерго», принадлежащей «Газпрому». В 2018–2021 годах возглавлял «Россети Ленэнерго», откуда в январе 2021 года перешел в «Россети» — сначала на позицию исполняющего обязанности главы компании, затем председателя правления «Россетей».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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