Защитник воронежского «Факела» Михаил Смирнов станет тренером

Защитник воронежского футбольного клуба «Факел» Михаил Смирнов 30 июня заканчивает спортивную карьеру. Он войдет в тренерский штаб клуба под руководством Вадима Евсеева. Об этом сообщила пресс-служба команды. Михаил Смирнов может занять место Валерия Климова, который покинул тренерский пост в «Факеле» после окончания сезона РПЛ 2022-2023.

Господину Смирнову 33 года. Он родился в Санкт-Петербурге, начал карьеру в местной молодежке «Зенита». Затем играл за нижнекамского «Нефтехимика», пермский «Амкар», ленинградский «Тосно», краснодарскую команду «Кубань» и новосибирскую «Сибирь». В «Факел» перешел в 2019 году. По данным сайта Transfermarkt, на тот момент его трансферная стоимость составляла €300 тыс., к концу сезона РПЛ 2022-2023 — €100 тыс. Это меньше всех остальных игроков «Факела», за исключением травмированного полузащитника Дениса Шепилова.

Алина Морозова

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