На Кубани поступили в оборот новые 100-рублевые купюры

В Краснодарском крае поступили в оборот новые 100-рублевые банкноты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Новые купюры постепенно заменят ветхие банкноты. Основное изображение лицевой стороны обновленной купюры — фрагмент Спасской башни московского Кремля. На обороте изображен Ржевский мемориал Советскому Солдату.

«Дизайн большинства банкнот, которые сейчас находятся в обращении, разрабатывался почти 30 лет назад. Назрела необходимость их усовершенствовать. Новые 100-рублевые купюры по стилю похожи на выпущенные в 2017 году 200 и 2000 рублей. Они яркие, современные, и что важно: имеют усиленный комплекс защиты от подделки»,— отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

Центробанк анонсировал обновление купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей весной 2021 года. Завершить модернизацию планируют к 2025 году.

Анастасия Донскова

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