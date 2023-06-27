Владелец Solopharm вышел в совет

Основатель фармацевтической компании ООО «Гротекс» (бренд Solopharm) Олег Жеребцов покинул пост генерального директора, сосредоточившись на должности председателя совета директоров и главы группы компаний. На его место назначен финансовый директор Павел Семьянов. Эксперты сходятся во мнении, что данные кадровые перестановки — логичный шаг в быстрорастущей и прибыльной компании, и не видят предпосылок для изменения стратегии. До 2026 года компания планирует реализовать несколько крупных инвестпроектов на 24 млрд рублей.

Кадровые перестановки в ООО «Гротекс» зафиксированы в официальных базах данных 23 июня. Павел Семьянов, ранее занимавший пост финансового директора, получил статус генерального. Олег Жеребцов, занимавший эту должность с декабря 2012 года, становится председателем совета директоров ООО «Гротекс» и главой группы компаний Solopharm, сообщили в пресс-службе компании.

Там же отметили, что господин Семьянов будет отвечать за операционные и административные процессы. Олег Жеребцов сосредоточится на реализации инвестпроектов по вводу новых производственных мощностей и развитии сегмента биотехнологий.

В портфеле компании на данный момент пять производственных площадок общей площадью более 36 тыс. кв. м. В апреле 2022 года Solopharm анонсировала (см. “Ъ” №76 от 29.04.2022) четырехлетнюю инвестиционную программу в размере 24 млрд рублей. Уже в мае 2023 года было запущено шесть новых автоматизированных линий на заводах по производству жидких лекарственных форм и БАДов. Сумма инвестиций составила 2 млрд рублей. До 2024 года Solopharm намерена запустить производство по выпуску биотехнологических препаратов стоимостью 5 млрд рублей и энтеросорбента, мощностью 1,3 млн туб в год. Кроме того, компания собирается построить завод по производству противоопухолевых препаратов, а также возвести рядом с производственными площадями здание Dopamine Tower высотой 53 м, где будут консолидированы ее офисные площади и центр исследований и разработок. К 2026 году планируется запустить завод Hormones Plant по производству гормональных препаратов, площадью 13,2 тыс. кв. м и с суммой инвестиций в 9,5 млрд рублей. В июне 2023 года состоялась закладка фундамента.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гротекс» принадлежит компании Nelovia LTD (97,2%), зарегистрированной на Кипре. Остальные доли распределены между семью физлицами: Светлана Зинченко — 0,2%, Евгений Король — 0,2%, Павел Семьянов — 0,6%, Роман Шевченко — 0,4%, Сергей Трифонов — 0,6%, Татьяна Пыпина — 0,4%, Ерануи Агаджанян — 0,4%. Изменение долей произошло в январе 2023 года, ранее компания полностью принадлежала Nelovia LTD. Выручка ООО «Гротекс» в 2022 году составила 23 млрд рублей, в 2021 году эта цифра составляла 18,4 млрд рублей, в 2020 — 12, 6 млрд рублей. Портфель препаратов включает более 210 регистрационных удостоверений. Спектр широкий: для кардиологии, пульмонологии, неврологии, ревматологии, гастроэнтерологии и других направлений.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заметил, что кадровые изменения — это техническое решение. «Это нормальный процесс, через него рано или поздно проходит любая компания. Более того, учитывая масштаб этого бизнеса в текущий момент, даже странно, что этого не случилось раньше. Сегодня Solopharm активно развивает портфель, выводя на рынок новые группы препаратов»,— говорит эксперт.

По словам Анатолия Колесникова, доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова, за время существования Solopharm выстроил командную работу. «Кадровые изменения следует рассматривать в логике концепции жизненного цикла организации. Solopharm — это быстро развивающийся фармацевтический бизнес. По оценкам DSM Group компания входит в топ-10 самых быстрорастущих компаний розничного сегмента рынка по итогам 2020 года, по версии Forbes Solopharm занимает 16-ю позицию в рейтинге лучших отечественных производителей лекарственных средств в 2021 году. Это нормальная бизнес-практика, когда предприниматель создает эффективные стартапы и по мере их выхода на траекторию роста передает бизнес наемному менеджменту, сосредоточившись на новых бизнес-проектах»,— отмечает господин Колесников.

Алла Михеенко