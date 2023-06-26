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Коммерсантъ FM
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Рейтинг АТР

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7675 очков. 2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7595. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5890. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4670. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4510. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4255. 8 (9). Янник Синнер (Италия) — 3345. 9 (8). Тейлор Фриц (США) — 3310. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035. 12 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2760. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2610. 14 (14). Борна Чорич (Хорватия) — 2305. 15 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 2210. 16 (18). Алекс де Минор (Австралия) — 2115. 17 (15). Томми Пол (США) — 2110. 18 (17). Хуберт Хуркач (Польша) — 2060. 19 (19). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1655. 20 (20). Пабло Кареньо Буста (Испания) — 1640… 47 (45). Аслан Карацев — 888... 94 (99). Роман Сафиуллин — 631… 97 (93). Александр Шевченко (все — Россия) — 623.

В скобках — позиция в предыдущей версии.

  • Газета «Коммерсантъ» №113 от 27.06.2023, стр. 12

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