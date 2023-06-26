Памятник генералу Черняховскому отремонтируют в Воронеже за 10 млн рублей

В Воронеже планируют отремонтировать памятник генералу Ивану Черняховскому, расположенный на одноименной площади напротив вокзала «Воронеж-1». Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН). Подрядчиком выбрали ООО «Архитрав» из Санкт-Петербурга, которое занимается специализированными строительными работами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит обновить гранитные плиты постамента, отмостку, облицовку, ступени и отреставрировать скульптуру военачальника. Ремонт должны завершить к сентябрю 2023 года. Работы обойдутся бюджету Воронежа в 9,9 млн руб. при начальной цене контракта в 12,6 млн руб.

Иван Черняховский — советский военачальник, дважды Герой Советского Союза. В 1945 году он командовал Третьим Белорусским фронтом. В феврале того же года был тяжело ранен на окраине польского города, который сегодня называется Пененжно, и вскоре скончался. Был похоронен в Вильнюсе, незадолго перед тем освобожденным советскими войсками под его командованием.

По данным управления по охране ОКН, памятник генералу открыли в 1950 году на площади Черняховского в Вильнюсе. В начале 1990-х монумент демонтировали. Усилиями Ивана Чухнова, который тогда руководил управлением культуры в Воронеже, бронзовую скульптуру перевезли в областной центр и установили на новый постамент из бетона, облицованный гранитными плитами. Памятник открыли 9 мая 1993 года.

Заказчиком работ по сохранению памятника выступает военно-патриотический центр «Музей-диорама», который в этом году капитально отремонтируют почти за 100 млн руб.

Алина Морозова

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