Суд в Петербурге зарегистрировал три дела по статье об ЛГБТ-пропаганде против сервиса Okko

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал три дела по статье об ЛГБТ-пропаганде (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП) в отношении стриминга Okko. Об этом 26 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно составленным протоколам, на площадке Okko распространяли художественные фильмы с ограничением 16+, которые якобы демонстрировали «нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».

По словам заявителя, ЛГБТ-пропаганда содержится в фильмах «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», «Бриджит Джонс: грани разумного», «Идеальные незнакомцы», «Еще три свадьбы», «Черный лебедь», «Новые мутанты», «Английский цирюльник», «Отличница легкого поведения», «Немножко беременны», «Зильс-Мария», «Римские расставания», «Игра в имитацию», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь. Любовь. Любовь», а также в «Семейке Тененбаум».

Материалы переданы судье. К производству дела они пока не приняты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге рассмотрит административное дело о пропаганде ЛГБТ на видеосервисе Wink.

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