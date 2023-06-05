Суд Петербурга рассмотрит административное дело о пропаганде ЛГБТ на видеосервисе Wink

Пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних разглядели в фильме «Как живой», который размещен на площадке видеосервиса с маркировкой «16+». В картине содержится сцена «целующихся в сексуальном контексте мужчин». Смольнинский районный суд зарегистрировал административное дело по ст. 6.21.2 ч.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях — «Ъ-СПб») в отношении ПАО «Ростелеком» (провайдер цифровых услуг и решений). Об этом 5 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. По данной статье организации грозит штраф от 1 до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В ходе осмотра сайта Wink надзорные органы обнаружили еще три фильма, «содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений»,— «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник». Однако «Ростелеком» заявил, что с 1 марта более не является владельцем Wink. Роскомнадзор, проверив информацию, пришел к выводу что провайдер несет ответственность только за пропаганду ЛГБТ в одном фильме «Как живой».

Материалы дела переданы судье, к производству еще не приняты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мировой суд в Петербурге оштрафовал «Национальную спутниковую компанию» («Триколор Кино и ТВ онлайн») на 1 млн рублей из-за трансляции фильма «Английский цирюльник» со знаком «16+».

Надежда Ярмула

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