Суд в Петербурге обязал городские власти обустроить тротуары и освещение на двух улицах в Невском районе

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Невского района к комитету по развитию транспортной инфраструктуры города. Речь на заседании шла об отсутствии элементов благоустройства на двух улицах в Невском районе, что волнует местных жителей.

Как сообщает 13 июня объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, в надзорное ведомство обратились граждане, проживающие в ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая» и использующие дороги по Заводской и Лесной улицам. После проведенной проверки было установлено, что на этих дорогах регионального значения практически никак не обеспечена безопасность дорожного движения — в частности, там отсутствуют тротуары и стационарное электрическое освещение.

Также, по данным ГИБДД, начиная с 2019 года на Лесной и Заводской улицах — на участке от Советского проспекта до дома 17 — произошло девять аварий. В двух случаях были сбиты пешеходы.

В итоге суд обязал КРТИ в течение двух лет капитально отремонтировать опасный участок Заводской улицы, обустроить там тротуары и стационарное освещение. Проектно-изыскательные работы должны быть готовы в течение года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на юге Петербурга завершился ремонт участка Московского проспекта протяженностью 2,2 км — от площади Победы до Бассейной улицы.