Закупку по разработке мобильного приложения для «Карты Победы» отменят из-за ошибки

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в Центре координации проектов цифровой экономики, в ближайшее время будет отменена закупка по разработке мобильного приложения и сайта к проекту «Карта Победы» для ветеранов из-за некорректной формулировки. Торги были объявлены 26 июня, начальная (максимальная) цена контракта составляла 9 млн руб.

«Центр не планировал и не планирует разрабатывать сайт и мобильное приложение "Карты победы". Закупка будет касаться обновления мобильного приложения "Карты жителя", в которой планируется интегрировать единый реестр льготников Нижегородской области»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Дети войны, которые входят в число льготных категорий, при желании могут воспользоваться приложением проекта «Карта жителя». Разрабатывать для них отдельное приложение не планируется.

Анастасия Еремина