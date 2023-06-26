Нижегородская область закажет разработку мобильного приложения к «Карте Победы» для ветеранов

Центр координации проектов цифровой экономики Нижегородской области ищет подрядчика для разработки сайта и мобильного приложения к проекту «Карта Победы», который рассчитан на ветеранов Великой Отечественной войны и военное поколение. Начальная (максимальная) цена контракта — 9 млн руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дизайн "Карты Победы" в Нижегородской области

Дизайн "Карты Победы" в Нижегородской области



Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит разработать портал и мобильное приложение для Android и iOS, затем протестировать их. Сервис должен включать личный кабинет пользователя «Карты Победы» и кабинет организации, предоставляющей скидки; информацию о мерах соцподдержки, картах лояльности, событиях и другие разделы. Работы необходимо выполнить до конца октября 2023 года.

Закупку планируют провести среди малого и среднего бизнеса. Заявки принимают до 4 июля, итоги подведут 6 июля.

«Карты Победы» начали выдавать ветеранам Великой Отечественной войны с 2023 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. Держателям карт предоставляются скидки в магазинах и билеты на культурно-развлекательные мероприятия, лимит — 1 тыс. руб. в год. Всего региональные власти заказали более 155,6 тыс. пластиковых карт.

Депутаты законодательного собрания из фракций КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» ранее раскритиковали этот проект. По их словам, такая мера поддержки неэффективна, а предложенные скидки пожилым людям не нужны.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Приволжье» «Депутаты схватились за пластик».

Анастасия Еремина