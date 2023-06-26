Улицу Большую Покровскую отремонтируют поэтапно к августу

На этой неделе подрядчик ООО «Партнер» приступит к локальному ремонту на улице Большой Покровской. Для удобства пешеходов работы пройдут в пять этапов, первым перекроют участок у улицы Октябрьской — там нет летних кафе и ограждений, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«На каждом из пяти участков сначала демонтируем вазоны из кирпичной кладки с деревянным покрытием. Частично заменим пластиковые лотки ливневой канализации на железобетонные и поменяем поврежденные участки плитки»,— рассказал мэр. По его словам, на улице высадят взрослые деревья вместо тех, что сейчас растут в вазонах.

Как ранее сообщалось, контракт на благоустройство участка улицы Большой Покровской от площади Минина до улицы Октябрьской с ООО «Партнер» заключили в июне по максимальной цене — 91,4 млн руб. Работы должны завершиться в августе.

Анастасия Еремина