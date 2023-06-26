Власти Новороссийска ответили на критику по поводу обустройства пляжа у военного мемориала «Малая Земля»

Пляж у мемориального комплекса «Малая Земля», посвященного легендарной высадке десанта в 1943 году, оборудован, в том числе по просьбе сотрудников мемориала, сообщил вице-мэр Новороссийска Олег Мацедонский в своем Telegram-канале.

«Это сделано для того, чтобы максимально оградить территорию памятника от “диких” полярников и перенаправить их в комфортную и безопасную зону»,— говорится в сообщении замглавы города.

По его словам, многие десятилетия жители города купались в районе «Малой Земли» как до возведения мемориала, так и после.

Против организации санкционированного места отдыха у границ мемориального комплекса выступили городские активисты. Новороссийский краевед Сергей Стряпухин направил письмо прокурору города Алексею Грудине с требованием провести проверку на предмет соблюдения законности при организации пляжа «Малая Земля», расположенного на береговой полосе между Галереей боевой славы памятника-ансамбля «Малая Земля» и яхт-клубом «7 футов».

Сергей Стряпухин считает, что размещение пляжа вблизи Галереи боевой славы оскорбляет памятное место кровопролитных боев в период Великой Отечественной войны, создает неправильное понимание концепции памятника.

Депутат городской думы Новороссийска Фатма Кашка предложила запретить использование названия героического плацдарма «Малая Земля» в коммерческих целях. Решение стало реакцией на открытие пляжа под названием «Малая Земля».

В администрации Новороссийска рассказали, что, согласно договору, пляж расположен за границами памятника-ансамбля.

«Сегодня купание на пляже безопасно… Пользователем пляжа установлены таблички, запрещающие купание и принятие солнечных ванн на территории памятника-ансамбля “Малая Земля”. Урез воды у памятника-ансамбля включен в перечень мест, запрещенных для купания людей»,— заявил Олег Мацедонский.

Наталья Решетняк

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