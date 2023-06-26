Швейцария заподозрила Россию в отправке разведчиков в Европу под видом беженцев

Служба разведки Швейцарии (SRC) заявила, что подозревает Россию в отправке в Европу сотрудников спецслужб под видом беженцев. При этом в докладе «Безопасность Швейцарии-2023» SRS утверждает, что после начала боевых действий российская разведка столкнулась с новыми трудностями, связанными в том числе с санкциями и отсутствием виз.

Вместе с тем, говорится в документе, российская разведка может использовать происходящие события, чтобы «внедрять большое число своих сотрудников в Европе в качестве беженцев». Тем самым они получают возможность «совершать поездки незамеченными», а также у них есть права на временное пребывание.

При этом SRS указывает, что статус беженца не позволяет сотрудникам разведки оказаться в кругах лиц с дипломатической аккредитацией, а также не дает доступа к необходимым источникам информации. Согласно документу, спецслужба считает «весьма вероятным», что «как минимум треть» из 220 сотрудников диппредставительств РФ в Швейцарии работают на российскую разведку. SRS считает, что наибольшее их число среди стран Европы размещено в Швейцарии.

Лусине Баласян