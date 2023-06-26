Новый этап в создании уникального микрорайона в Краснодаре стал незабываемым событием для всех присутствующих

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24 июня жители и гости смогли насладиться ярким мероприятием, развлечениями и радостными моментами, которые запомнятся надолго. Торжественное открытие прошло с эмоцией счастья и радости от скорого новоселья. Мероприятие было тщательно подготовлено для гостей – живая музыка и атмосфера праздника, праздничные угощения, знакомства с новыми соседями, уютные дворы и красиво озелененные зоны.

Для новоселов состоялся концерт, который собрал будущих соседей вместе. Не только взрослые, но и дети нашли для себя развлечения и увлекательные мероприятия. Для маленьких гостей были организованы аниматоры, игровые площадки, а также мастер-классы. Улыбки на лицах детей и счастливые глаза их родителей свидетельствовали о том, что праздник удался на славу.

ЖК «Дыхание» расположен в Прикубанском округе Краснодара на ул. Летчика Позднякова. В сданных литерах сой дом нашли 797 дольщиков. Первые этажи занимает коммерческая инфраструктура, которая со временем будет развиваться и предложит магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и другие удобства жителям.

В скором времени на территории ЖК "Дыхание" появятся школа на 1550 мест с современным оборудованием и 3 детских сада с комплексными программами развития и подготовки к школе. Особое внимание уделено благоустройству, чтобы каждый житель мог наслаждаться зелеными оазисами, прогулочными зонами, аллеями, велодорожками, беседками и фруктовым садом. Для маленьких жильцов есть детские площадки с интерактивным оборудованием для разных возрастов, а также волейбольные и футбольные площадки и зона силовых тренажеров. Особенностью комплекса являются 2 современных открытых корта для игры в большой теннис.

Праздничное открытие 15-17 литеров ЖК «Дыхание» стало ярким и незабываемым моментом для всех присутствующих. Оно показало, что это не просто новый комплекс, а настоящий микрорайон, где жизнь бьет ключом, где создается комфорт и гармония. Семьи, которые уже выбрали ЖК «Дыхание» в качестве своего будущего дома, могут быть уверены, что они сделали правильный выбор.

Строительная компания ССК продолжает работать над реализацией оставшихся этапов ЖК «Дыхание», чтобы в ближайшем будущем все желающие смогли стать частью этого уникального микрорайона.

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