В УрФО часть центров ЧВК «Вагнер» возобновила работу по предварительной записи

Часть центров набора бойцов частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» непублично возобновила работу в городах Уральского федерального округа. Напомним, офисы были закрыты в ходе попытки военного мятежа, совершенной 23-24 июня основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным в рамках конфликта с Минобороны РФ. Вечером 23 июня он обвинил военных в ракетных ударах по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» и гибель «огромного количества бойцов», после чего занял военные объекты в Ростове-на-Дону и объявил поход на Москву. Президент России Владимир Путин назвал происходящее «предательством» и «изменой». Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения ЧВК и деэскалации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекламный плакат ЧВК "Вагнер" на станции екатеринбургского метро

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рекламный плакат ЧВК "Вагнер" на станции екатеринбургского метро

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Центры ЧВК «Вагнер» начали открываться на Урале в марте. В апреле жители Свердловской области начали получать письма с предложением вступить в ЧВК. После попытки военного мятежа центры ЧВК «Вагнер» были закрыты, в городах стали снимать их рекламные баннеры. На телефонные звонки в офисах или не отвечают, или бросают трубки, когда узнают, что звонят из СМИ. Впрочем, как сообщил ТАСС, в Тюмени центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» на базе фитнес-клуба «Пятый элемент» возобновил работу по предварительной записи. По словам источника, знакомого с ситуацией, по аналогичной схеме работают и другие офисы.

Анастасия Таначева

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