На севере Египта обрушилось 14-этажное здание

В египетской провинции Александрия, которая находится на севере страны, 26 июня обрушилось 14-этажное здание. Причина обрушения пока не известна.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на губернатора сообщает, что пока известно об одном пострадавшем, но под завалами могут находится люди. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Агентство Reuters опубликовало видеозапись, на которой видно частично разрушение здания. Газета Al-Ahram сообщается, что дом обрушился почти полностью.

Издание отмечает, что под обломками могут находиться не только жители, но и посетители располагавшегося на первом этаже супермакрета.