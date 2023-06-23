Власти Кубани за три года направят 25 млрд рублей на строительство и ремонт соцобъектов

Власти Кубани направят 25,6 млрд руб. на проектирование, строительство и реконструкцию муниципальных соцобъектов, в том числе школ, больниц и спорткомплексов в период с 2023 по 2025 годы включительно. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Краснодар получит 6,8 млрд руб. в 2023 году на реализацию проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов общественной инфраструктуры. Еще 7 млрд руб. поступят из регионального бюджета в муниципальный в 2024 году. В 2025 году на указанные цели в краевой центр направят 1,3 млрд руб. В частности, в городе планируют построить новые детские сады в поселке Колосистом и на улице 2-й Ямальской, жилой квартал с детским садом «Красная Площадь» на улице Конгрессной, новые учебные блоки в школах №38, №47 и №76, построить общеобразовательные школы в поселке Северный Проезд, а также на улице Григория Пономаренко.

Крупный проект по строительству школы на 1,1 тыс. мест хотят реализовать в станице Тбилисской. Создание новой большой станичной школы оценивают в 1 млрд руб. Новые школы на 1,1 тыс. мест появятся в Красноармейском районе и в Ейске.

В Сочи на строительство Адлерской теннисной академии, начавшееся в 2022 году, направят 21,1 млн руб. в 2023 году, школы на улице Тимирязева на 1,7 тыс. мест — 37 млн руб.

Средства распределили между муниципалитетами на создание новых проектов и продолжение строительства и реконструкции, начавшихся в 2021–2022 годах.

Анастасия Донскова

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