Путин разрешил Конституционному суду иметь автомобиль с мигалкой

Конституционный суд России включен в список ведомств, на транспортные средства которых могут устанавливать специальные световые и звуковые сигналы. Это следует из опубликованного указа президента Владимира Путина.

Список государственных органов, которым можно иметь автомобили с мигалками, дополнен новым пунктом: «Конституционный суд РФ». Суду разрешено использовать одно транспортное средство с мигалкой.

В 2012 году Владимир Путин подписал указ, устанавливающий список ведомств, которые могут устанавливать мигалки. В него вошли пожарные, полиция, медики, спасатели, ФСБ, Росгвардия, МВД, Генпрокуратура, Минобороны, правительство, администрация президента, Совет федерации, МИД, Счетная палата, Росфинмониторинг, РАН, главы субъектов, руководители думского аппарата.

Число автомобилей со спецсигналами ограничено. Например, Росгвардия может иметь 35 таких авто, администрация Кремля — 22 штуки.

Анастасия Ларина