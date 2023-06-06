В Екатеринбурге закроют движение в Академическом и около развязки у «Калины»

Летом в Екатеринбурге будут закрывать движение в Академическом районе и около развязки у концерна «Калина», сообщили в пресс-службе мэрии. Так, из-за строительства трамвайной линии в Академический с 17 июня по 10 августа будут перекрыты участки:

Нечетная сторона от ул. Серафимы Дерябиной, 43 до ул. Волгоградской, 189ж.

От ул. Зоологической, 2 до до ул. Серафимы Дерябиной;

По дублеру ул. Серафимы Дерябиной от дома №30 до №30б.

С 17 июня по 21 июля будет закрыто движение по съезду Егоршинского подхода, а также ограничено движение на ул. Комсомольской Это связано со строительством транспортной развязки около концерна «Калина».

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